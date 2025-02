Unsere Liebe zu Dingen – Der Historiker Valentin Groebner reflektiert eine vielschichtige Beziehung

Die eine Teetasse bei der Arbeit, der Glückskieselstein in der Hosentasche, das Bild an der Wand, dessen Schönheit uns jeden Tag mit Freude durchflutet. Selbst wenn wir das Entrümpeln lieben, unser halbes Leben digitalisieren, hat doch fast jeder ein paar Dinge, mit denen er emotional verbunden ist.

Welche Bedürfnisse bedienen Menschen seit jeher damit, Dinge mit Bedeutung aufzuladen?

Dieser Fragen geht Valentin Groebner nach, als Historiker und als Privatmensch. Er blickt in den Familiennachlass genauso wie in philosophische Schriften. Der gebürtige Wiener ist Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance in Luzern und legt regelmäßig auch populärwissenschaftliche Bücher zur Kulturgeschichte vor.

Aufheben, Wegwerfen: Vom Umgang mit schönen Dingen Pressestelle Konstanz University Press Aufheben, Wegwerfen Vom Umgang mit schönen Dingen Autor: Valentin Groebner Verlag: Konstanz University Press ISBN: 978-3835391574

(Wiederholung vom März 2023)

