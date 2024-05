Unter Berberaffen – Dr. Roland Hilgartner, Direktor des Affenbergs Salem

Roland Hilgartner war als Kind schon fasziniert vom Dschungel.

Während seines Biologiestudiums spezialisierte sich der heute 42-Jährige auf Affen und erforschte für die Promotion unter anderem nachaktive Lemurenarten auf Madagaskar. Eine Karriere in der Forschung schloss er für sich wegen der unsicheren Vertragsverhältnisse aus. Seine Tätigkeit für den Affenberg sieht Hilgartner allerdings als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Wenn der Affenberg Winterpause macht, nutzt der Direktor die Zeit für ausgedehnte Fotoreisen in die Tropen, deren Bilder-Ausbeute regelmäßig in renommierten Zeitschriften erscheint.

(Wiederholung vom 08.10.2019)

Musiktitel



Like I Do

Rupa & The April Fishes

CD: Build



Welcome to the Jungle

Guns 'n' Roses

CD: Appetite for Destruction



Holy Water

Freya Ridings

CD: Freyer Ridings



Monkey

Dear Reader

CD: Idealistic Animals