Umstrittene Webseite „Voice of Europe“ – Es geht um Verunsicherung

Anlässlich der Debatte im EU-Parlament zum umstrittenen Webportal „Voice of Europe“" warnt Sozialpsychologin und Verschwörungsideologien-Expertin Pia Lamberty vor dem Einfluss von Propaganda in Krisensituationen. Sie hält „Voice of Europe“ für ein typisches Beispiel hybrider Kriegführung durch Moskau. Typisch seien Themen wie Corona-Theorien, Kritik an der Globalisierung oder Kriminalität durch Nicht-Deutsche.

Lamberty, die für die gemeinnützige Organisation CeMAS Desinformationsstrategien analysiert, betont: Webseiten wie Voice of Europe gehe es nicht um die Frage, was an Information richtig oder falsch sei, sondern um die Verunsicherung des Publikums. Deutschland sei schlecht vorbereitet auf diese hybride Strategie. Lamberty warnt: „Es wird immer Akteure geben, die versuchen, die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung zu bringen.“