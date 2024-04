Tanz für alle: Gerda König, Gitta Roser und ihr Ensemble Din A 13

Das Kölner Tanz-Ensemble Din A 13 ist eines der wenigen weltweit, in dem Menschen mit und ohne körperliche Behinderung zusammen auf der Bühne stehen.

Einblicke in das EDUCATION - Programm

Gegründet wurde es 1995 von Gerda König, die selbst im Rollstuhl sitzt, aber immer schon vom Tanz fasziniert war.

Seit der Jahrtausendwende ist die Choreographin Gitta Roser ihre kreative Partnerin. Mit ihrer Arbeit wollen sie gängige Sehgewohnheiten im zeitgenössischen Tanz hinterfragen und die Bewegungsqualität "anderer Körper" sichtbar machen.

Homepage der DIN A 13 tanzcompany

Inszenierung "extRemED"



Eine choreografische Inszenierung über die emotionale Doppeldeutigkeit der Farbe ROT für Tänzer*innen mit normativen und nicht-normativen Körpern.

Impressionen aus dem Stück "extREmeD"

Musiktitel:

Shakar

Ladaniva

Album: Ladaniva



Mosaics

Almost Twins

Album: Mosaics



Sacred night

Natascha Rogers

Album: Onaida



Without a heart

Lee Fields

Album: Sentimental fool



Open your eyes, you can fly

Esther Kaiser

Album: Songs of courage