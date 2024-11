Viele Menschen wissen wenig über ihre Familiengeschichte. Aber manchmal kommt der Moment, da möchten Kinder und Enkel mehr über ihre Eltern und Großeltern erfahren.

Die 31-jährige Germanistin und Journalistin Juliane Primus schreibt die Lebensgeschichte ganz normaler Menschen auf, nachdem sie viele Gespräche mit ihnen geführt hat. Immer scheint in der individuellen Biografie Zeitgeschichte auf. Angefangen hat Juliane Primus mit der Biografie ihrer Großmutter. Vor drei Jahren gründete sie ihr Start-up "Die Memoiren-Manufaktur".

Zur Internetseite von Juliane Primus

