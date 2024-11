Andreas Nohl und seine Frau Liat Himmelheber haben den US-amerikanischen Literatur-Klassiker von Margaret Mitchell für den Kunstmann-Verlag neu übersetzt.

Er heißt jetzt nicht mehr „Vom Winde verweht“ sondern „Vom Wind verweht“.

Das fehlende e zeigt an: hier geht es jetzt sprachlich schlanker, moderner, härter zu.

Rassismus und Romantik sind weg, stattdessen ein Geschlechterkampf á la Strindberg und aus den Negern wurden Schwarze.

Für Andreas Nohl ist der Text ein historisch sehr genauer Anti-Kriegsroman, der unterschätzt wird.

