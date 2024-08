23 Quadratmeter Traumhaus

Erschwinglicher, unabhängiger und nachhaltiger leben - und zwar im selbstgebauten Tiny House. Das war die Herausforderung, die sich Lisa Maria Koßmann nach einem ernüchternden Germanistik- und Lateinstudium selbst gesucht hatte.

Zwei Jahre lang dokumentierte die Gaggenauerin alle Schritte von der Idee über die Recherche in Sachen Baurecht bis hin zum Hämmern, Pinseln und Elektrifizieren auf ihrem YouTube-Kanal Nessa Elessar. Inzwischen hat sie eine beachtliche Gemeinde an Followern, die sich von ihr Rat holen in Sachen nachhaltige minimalistische Lebensweise. Einmal pro Woche lässt Koßmann aber all diese Fragen der praktischen Realität hinter sich und taucht in Phantasiewelten ab - begleiten kann man sie dabei auf ihrem Gaming-Kanal Nessas Gamingzone.



