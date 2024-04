Die Welt als Speisekarte - Christian Seiler sammelt Speisen und Geschichten

Er ist jahrelang durch die Welt gereist und hat gegessen, in noblen Sternerestaurants und in Garküchen. Adelaide, New York, Kopenhagen- überall kann gut gegessen werden und gute Geschichten rund um Küche und Köche entstehen dort auch. Die hat er gesammelt und aufgeschrieben und außerdem erstaunliche Gerichte mitgebracht.

Sein Fazit: ein geschmackvolles Essen muss nicht teuer sein, wenige Zutaten genügen, wenn sie gut sind.

Echtzeit Verlag Alles Gute: Die Welt als Speisekarte Autor: Christian Seiler Verlag: Echtzeit Verlag ISBN: 978-3906807119

(SWR 2019)

Musiktitel

Boston Beans

Jessica Pilnäs

CD: Norma Delois Egstrom - A Tribute to Peggy Lee



Cake and eat it

David Gray

CD: Mutineers



Huggu over vatn

Pust

CD: Huggu over vatn



Soul Cake

Sting

CD: If on a winter's night...



Tiramisu

Holler My Dear feat. Barini NK

CD: Eat, drink and be merry