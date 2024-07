Lebensnahes Lernen

Die Pädagogin Gabriele Pohl über kindliche Entwicklung und Bildung

Was ist für Kinder wichtig, um ein erfülltes und gesundes Leben führen zu können? Was heißt frühkindliche Förderung? Gabriele Pohl hat immer dem lebensnahen, praxisbezogenen Lernen den Vorzug gegeben. Als Pädagogin und Therapeutin fördert sie die Phantasie und das freie ungezwungene Spielen des Kindes. Sie ist Gründerin des Kaspar Hauser Instituts für heilende Pädagogik, Kunst und Psychotherapie. Ebenfalls in Mannheim gründete Gabriele Pohl 2013 den "Zwischenraum", wo Kinder und Jugendliche in Schul- und Entwicklungskrisen Unterstützung bekommen. Ihr aktuelles Thema, über das sie schreibt: "Die Würde des Kindes ist unantastbar".



Musiktitel:

Teach Me Tonight

China Moses

CD: This one's for Dinah

Casualmente

Chico Buarque

CD: Caravanas

Teach The Gifted Children

Youn Sun Nah

CD: She moves on

Laufen lernen

Drangsal

CD: Zores

When Did You Learn

Gregory Porter

CD: Be Good