Im Rahmen der Themenwoche "50 Jahre Woodstock" blickt SWR2 Tandem hinter die Kulissen der Popindustrie. Ohne findige Veranstalter wäre das Kultfestival nicht möglich gewesen.

Michael Russ zählt rein altersmäßig zur Generation der Hippies und Alt-68er. Und tatsächlich hat der Stuttgarter Konzertveranstalter in seiner Laufbahn alle bedeutenden Bands der 60er und 70er Jahre ins Sendegebiet geholt, bis hin zu den Rolling Stones. Außenstehende könnten darin eine Rebellion gegen den Vater und dessen süddeutsche Konzertdirektion sehen. Michael Russ fühlt sich aber in beiden Welten zuhause - und betreibt neben seiner Agentur für Pop- und Rockkonzerte die väterliche Konzertdirektion für klassische Musik bis heute weiter.







Eine Zeitreise ins Jahr 1969 und folgende Jahrzehnte: Die großen Karrieren in Bildern

Musiktitel:

Woodstock

Matthews' Southern Comfort

CD: 16 Original World Hits of the 70's



Just in Time to see the Sun

Santana

CD: Caravanserai



Love reign o'er me

The Who

CD: Quadrophenia



Les Collines d'Anacapri

Krystian Zimerman

CD: Great Pianists of the 20th Century, Klavierwerke