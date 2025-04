Vom Slum-Kind zum Arzt – Eine Bildungskarriere in Argentinien

Bruno wächst in einer sogenannten Villa auf, einem der Elendsquartiere am Rande argentinischer Großstädte. Mit Mutter und Geschwistern teilt er eine Hütte aus Presspappe in Corrientes. In seiner Heimat hört er häufig, dass nur zwei Wege aus der Villa führen: Knast oder Fußballprofi.



Aber Bruno will Arzt werden. Zwar sind in Argentinien die staatlichen Universitäten kostenlos, aber selbst Stipendien reichen kaum zum Überleben. Bruno jobbt als Gärtner, Kellner und Altenpfleger. Ihn treibt der Wunsch, das Unmögliche wahr zu machen. (SWR 2020)

Manuskript zur Sendung