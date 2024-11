SWR2 am Samstagnachmittag vom 2.12.2023

Kultur und Lebensart

Moderation: Jörg Armbrüster

Musikredaktion: Martin Hagen

Wortredaktion: Tobias Ignée





Themen der 1. Stunde:

Hausbesuch: „Er spielt nicht Schlagzeug, er ist Schlagzeug“ - Erwin Ditzner

Helen Roth stellt den außergewöhnlichen Jazz-Drummer aus Ludwigshafen am Rhein vor



Klangraum Neue Klassik: „Capriccio Pastorale”

Weihnachtsmusik im Italien der Renaissance von Capella de la Torre unter der Leitung von Katharina Bäuml

(Label: Deutsche Harmonia Mundi)

Ausgesucht von Martin Hagen



Dinge des Lebens: Funktionskleidung

Sophia Volkhardt über den Trend zur Kleidung für jedes Wetter



Lesezeichen: „Talmäander – European Essays on Nature and Landscape”, Lena Frings

(KJM Buchverlag)

Sara Maleš hat das Buch über Licht und Schatten eines Talmäanders für uns gelesen



Leseprobe: „Talmäander – European Essays on Nature and Landscape”

Gelesen von Lena Frings



Netzkultur: Christliche Influencer - Religion in Social Media

Fides Schopp über Influencer, die Follower mit auf ihren Glaubensweg nehmen

Themen der 2. Stunde:

Primär Prominent: Sprachmächtig und belesen - der Kabarettist Mathias Tretter

Gespräch mit dem gebürtigen Würzburger über die Digitalisierung und den Zustand des des politisches Kabaretts



Primär Musikalisch: „The Narcissist“, Blur

Musikwunsch von Mathias Tretter



Gedichte und ihre Geschichte: „Weihnachten mit Ringelnatz. Gedichte für die Feiertage“

(Der Audioverlag)

Kerstin Bachtler über Lyrik für alle Lebenslagen, gelesen von Matthias Matschke



Gastro Jet: Calisson - vorweihnachtliche Konfitüre aus Aix-En-Provence

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: Quarantena Songs, Xavi Torres

(Label: Dox Records)

Ausgesucht von Georg Waßmuth



Themen der 3. Stunde:

Erklär mir Pop: „We Gotta Get Out of This Place”, The Animals

Gespräch mit dem Popexperten Prof. Udo Dahmen



Hörbar: „Schnell leben“, Brigitte Giraud

(speak low-Verlag)

Angehört von Leonie Berger und gelesen von Melanie Straub



Museumsführer: Das Turenne-Museum, Sasbach im Ortenaukreis

Vorgestellt von Sabine Mahr



Heimkino: „Blue Carbon“ von Nicolas Brown und DJ Jayda Guy

Karsten Umlauf über den ARD-Dokumentarfilm, der auf faszinierende Art und Weise Musik und die Superkräfte der Natur miteinander verbindet



Wort der Woche: Nonpology

Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen