SWR2 am Samstagnachmittag vom 17.6.2023

Kultur und Lebensart

Moderation: Jörg Armbrüster

Musikredaktion: Rainer Schlenz

Wortredaktion: Tobias Ignée

Themen der 1. Stunde:

Hausbesuch: Singen, frei von der Leber weg – die Jazzsängerin Jeschi Paul

Pia Fruth hat der Tübinger Sängerin und Chorleiterin dabei zugehört



Klangraum Neue Klassik: Zsófia Boros – El último aliento

(ECM New Series)

Ausgesucht von Rainer Schlenz



Dinge des Lebens: Die kurze Hose

Mareike Gries über das Für und Wider des Beinkleides für den Sommer



Lesezeichen: „Letzte Wege in die Freiheit“, Thomas Seiterich

(Hirzel Verlag)

Silke Arning über die Geschichte von sechs Pfadfinderinnen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus



Leseprobe: „Letzte Wege in die Freiheit“

Gelesen von Thomas Seiterich



Netzkultur: Die Macht der Nutzer - Protest auf der Online-Plattform „Reddit“

Nils Dampz über die Hintergründe, warum diese Woche Tausende Diskussionsforen öffentlich nicht mehr zugänglich waren

Themen der 2. Stunde:

Primär Prominent: „Caveman“, Martin Luding

Gespräch mit dem Schauspieler, der seit 20 Jahren in dem Kult-Comedy-Stück auf der Bühne steht



Primär Musikalisch: „500 miles away from home“, The Hooters

Musikwunsch von Martin Luding



Gedichte und ihre Geschichte: Keine Angst vor dem Gedicht - Poesierepublik Stuttgart

Silke Arning über eine neue Initiative, die mit Lyrik den gesellschaftlichen Dialog anregen möchte



Gastro Jet: Fermentierte Erdbeeren

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz



CD der Woche: „Aria“, Tineke Postma

(Edition Records)

Ausgesucht von Georg Waßmuth

Themen der 3. Stunde:

Erklär mir Pop: „Locked out of Heaven“, Bruno Mars

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen von der Popakademie in Mannheim



Hörbar: „Roxy“, Johann von Bülow

(argon edition)

Angehört von Leonie Berger und gelesen Johann von Bülow



Museumsführer: „Into the deep“

Karin Wehrheim über die erste klimaneutrale Ausstellung im Zeppelinmuseum Friedrichshafen



Heimkino: „The Outlaws“, britische Serie von Emmy-Gewinner Stephen Merchant

(Koproduktion von BBC und Amazon)

Angeschaut von Mareike Gries



Wort der Woche: „Revenge Travel“

Gespräch mit dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen