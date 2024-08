SWR2 am Samstagnachmittag vom 17.8.2019

Kultur und Lebensart

Moderation: Silke Arning

Musikredaktion: Ines Pasz

Wortredaktion: Sina Weinhold



Themen der 1. Stunde:



Hausbesuch: Die Wahrheit über Leben auf dem Land

Andreas Langen zu Besuch bei dem Fotografen Claudio Hils in Mengen

Klangraum Neue Klassik: Viviane Chassot: Einspielung von drei Mozart Klavierkonzerten mit der Camerata Bern (Sony Classical)

Ausgesucht von Ines Pasz

Woodstock '69: Ein Festival im Drogenrausch

Jörg Lange über das zugedröhnte Konzerterlebnis



Lesezeichen: Patrick Tschan - Der kubanische Kaiser

Gespräch mit dem Autor

Museumsführer: Private Sammlung zum Kultfestival

Marianne Lechner über die Woodstocksammlung von Dirk Jacob in Neuwied

Themen der 2. Stunde:

Primär Prominent: Filme mit Boschaft

Gespräch mit der Schauspielerin Julia Koschitz

Gedicht: Lea Schneider, "wie plötzlich alles sichtbar wird"

Vorgestellt von Kerstin Bachtler

Kultur für Kurzentschlossene - Tipps fürs Wochenende:

Ausgesucht von Ulrike Albrecht-Diehl

Gastro Jet: Campari

Gespräch mit dem Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz

CD der Woche: Chick Corea & The Spanish Heart Band: "Antidote"

Ausgesucht von Georg Waßmuth



Themen der 3. Stunde:



Erklär mir Pop: Woodstock '69 - "With a little help from my friends", Joe Cocker

Gespräch mit Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim



Hörbar: Alina Bronsky: Der Zopf meiner Großmutter. Gelesen von Sophie Rois. (Roofmusic, Tacheles!)

Vorgestellt von Leonie Berger



Netzkultur: Das Hashtag #dichterdran zeigt, wie sexistisch Literaturkritik ist

Anja Höfer stellt das Projekt vor

Heimkino: Nina Simone: Steiniger Weg zum Ruhm

Mareike Gries über den Lebensweg der großen Sängerin als Film



Wort der Woche: Olle Kamelle

Gespräch mit Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach