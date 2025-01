SWR Kultur am Samstagnachmittag vom 28.12.2024

Günter Grass ist bekannt dafür, dass es in vielen seiner Texte ums Essen geht. Zum Beispiel in der „Blechtrommel“, in „Beim Häuten der Zwiebel“ und in dem Erzählgedicht „Die Schweinekopfsülze“. Diesen Text veröffentlichte er 1967 in dem Lyrikband „Zorn Ärger Wut“. Obwohl sich das Gedicht vordergründig wie ein detailreiches Rezept liest, steckt darin Kritik und Protest. Die wichtigste Zutat in dieser Sülze: Die Wut.