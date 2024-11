Tagebuch aus Tel Aviv – Zwischen Hoffen, Bangen und Raketenalarm

Kriegstagebuch aus Tel Aviv – die pfälzische Schriftstellerin Sarah Stricker erzählt von ihrem Alltag in Israel zwischen Hoffen, Bangen und Raketenalarm.

Mit den Terrorattacken auf Israel am 7. Oktober hat sich Sarah Strickers Leben in Israel völlig verändert. Die Schriftstellerin aus Schwegenheim in der Pfalz lebt seit 14 Jahren in Tel Aviv. Ihr erster Roman „Fünf Kopeken“ war ein mehrfach ausgezeichneter Bestseller.

Am neuen Roman schrieb sie auf einer Dachterrasse mitten in Tel Aviv, bisher immer unterbrochen von Warnungen der israelischen Alarm-App. Jetzt hat sie die Arbeit an ihrem neuen Roman ganz unterbrochen und hält stattdessen ihren neuen Alltag in einer Art Tagebuch fest.

Darin geht es um Hoffnung für die verschleppten Geiseln, Angst um die Freundinnen und Freunde an der Front und die Zukunft Israels. SWR Kultur zeigt am Schicksal Sarah Strickers, was sich an Tel Aviv, in ihrem Leben und im Leben ihrer Nächsten in der Stadt verändert hat.