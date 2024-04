Störrisch, träge, dumm – Was fasziniert am Esel?

per Mail teilen

Michael Köhler diskutiert mit

Sigrid Lange, Direktorin Siebengebirgsmuseum Königswinter

Dr. Jutta Person, Kulturhistorikerin, Berlin

Prof. Dr. Andreas Urs Sommer, Philosoph, Universität Freiburg

Sein Ruf ist lächerlich, sein Aussehen unschön.

Er ist aber mehr als nur ein Lasttier. Er ist stummer Zeuge an der Krippe in Bethlehem und Träger beim Einzug Christi in Jerusalem.

Die Kunst-, Literatur- und Kulturgeschichte ist verliebt in den Esel. Die Malerei von Giotto bis Rembrandt schätzt ihn. Shakespeare und Cervantes machen ihn zum Anti-Helden. In der Goethezeit wird er zum Empathieträger. Er ist Knecht, Diener und duldsamer Überwinder.

In der Gegenwart wird er zum alternativen Reisebegleiter. Was fasziniert an Grauschimmel und Langohr?