Vielleicht ist sie die größte Sopranistin aller Zeiten, die bekannteste ist sie auf jeden Fall. Maria Callas ist gerade neu zu entdecken, der Regisseur Pablo Larrain bringt ihr Leben auf die Leinwand, „Maria“ kommt diese Woche (6.2.) ins Kino, in der Rolle der Callas: Angelina Jolie. Im Forum geht es deshalb um „La Divina“, die „Göttliche“, die Jahrhundertsängerin mit der unvergleichlichen Stimme. 1977 ist Maria Callas mit nur 53 Jahren gestorben, trotzdem ist sie bis heute die Operndiva schlechthin. Was macht sie so besonders? Was hatte sie, das andere nicht haben? Und warum fasziniert sie offenbar noch immer ein großes Publikum?Gregor Papsch diskutiert mit Prof. Dr. Arnold Jacobshagen – Callas-Biograf und Musikhistoriker an der Musikhochschule Köln; Bernd Künzig – SWR2 Opernredakteur; Prof. Mareike Morr – Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik Freiburg