„Stärker als Wut“ – Bestandsaufnahme des deutschen Feminismus von Stefanie Lohaus

Der Feminismus sei die erfolgreichste soziale Bewegung aller Zeiten, Grund zum Ausruhen gebe es allerdings nicht, meint Stefanie Lohaus in ihrem neuen Buch „Stärker als Wut“. Darin beschreibt sie die Geschichte des deutschen Feminismus seit den Achtzigern und wagt eine Diagnose der gegenwärtigen Situation.

Feminisismus braucht langen Atem

Natürlich habe der Feminismus schon viel bewirkt, sagt Lohaus im Interview mit SWR2. Aber mindestens genau so viel gebe es noch zu verbessern. Immer noch würden Führungspositionen mehrheitlich durch Männer bekleidet. Und sie selbst habe in ihrem Leben immer wieder die Erfahrung von Sexismus gemacht. „Das dauert eben seine Zeit“, so Lohaus. Der lange Atem gehöre als Feministin dazu. „Ich habe mich abgefunden damit, dass das so ist, wie den Kölner Dom zu bauen.“

„Schwach ausgeprägte Fehlerkultur“ unter Feministinnen

Kritik spart sie in ihrem Buch nicht aus, auch nicht an der eigenen Bewegung. So bemängelt sie etwa eine „schwach ausgeprägte Fehlerkultur“ unter ihren Mitstreiterinnen. DEN Feminismus gebe es schließlich nicht, sagt sie, nur verschiedene Feminismen. Da sei es wichtig, dass man über die verschiedenen Ansichten nicht das gemeinsame Ziel aus den Augen verliere. „Mit Vielfalt konstruktiver umgehen“, darum gehe es, meint Lohaus.