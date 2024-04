„Stable Diffusion“-Erfinder Björn Ommer: Kluger Umgang mit KI kann Gutes bewirken

Die transsexuelle Künstlerin Anohni, ehemals bekannt als Antony Hegarty, zeigt ihre eindrucksvollen Werke auf dem "Holland Festival" in Amsterdam und veröffentlicht gleichzeitig ihr erstes Album seit sieben Jahren: „My Back Was A Bridge For You To Cross“ – und überrascht mit einem Sound in der Manier von Marvin Gaye. Dieser Sound soll die drängenden Themen unserer Zeit ansprechen und zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig präsentiert die Wahl-New Yorkerin die Ausstellung "She Who Saw Beautiful Things", eine Hommage an die japanische Transgender-Pionierin Dr. Julia Yasuda, die subversiv in einem historischen Haus in Amsterdam platziert ist. Auch mit 51 Jahren bleibt sie eine Inspiration.