Brettspiele von der Antike bis zur Gegenwart konnten Spielefans bei der ersten Brettspielzeit im Mainzer Leibniz-Zentrum für Archäologie ausprobieren. Moderne Klassiker wie „Mensch ärgere Dich nicht“ suchte man jedoch vergebens. Denn bei modernen Spielen steht der gemeinsame Spaß deutlich mehr im Vordergrund als das Gewinnen.

Archäologische Entdeckungen aus Königsgräbern

Kleine schwarze Tetraeder als Würfel tanzen über den Tisch. Die beiden Spieler sind ganz vertieft in ein Jahrtausend altes Spiel. Gefunden wurde es in den Königsgräbern in Ur im Irak. Datiert wird dieses Spiel ungefähr auf 2600 vor Christus.

Es ist ein kleiner Holzkasten mit einem kunstvoll verzierten Spielfeld darauf. Ziel ist es die eigenen Steine durch den Wurf der Würfel als erstes ins Ziel zu bekommen.

Spiele für Herrschende und für Bauern

„Die Brettspiele stammen aus dem Kreis der hochrangigen Personen, der Herscherinnen und Herrscher“. sagt Antje Kluge-Pinzer vom Zentrum für Archäologie. Sie beschäftigt sich seit langer Zeit mit dem Thema Spielen in der Antike.

„Wir haben ein Spiel aus dem Grab des Tutanchamun. Oder ein Spiel aus einem Grab aus der Königsgrabstätte in Ur im summerischen Reich. Das sind prachtvolle Spiele mit edlen Materialien, Perlmutt und Lapizlazuli.“

Spiele dienten der Selbstdarstellung

Für die damaligen Herrscher waren die Spiele auch eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen, so Antje Kluge-Pinzer. Je wertvoller, desto wichtiger die Stellung des Besitzers. Es liegt nahe, dass Spielen wohl ein Privileg der Oberschicht war.

Doch auch für die einfache Bevölkerung habe es genug Zeit für Spiele gegeben: „Das sehen wir als Archäologen ganz gut, weil die Spielsteine im Wohnzimmer der Bauern, um es plakativ auszudrücken, zu finden sind.“

Warum „Mensch ärgere Dich nicht“ nicht dabei ist

Die Spieler der antiken Brettspiele wirken konzentriert. Ein Raum weiter herrscht eine völlig andere Atmosphäre, denn dort sitzen an Tischen viele Besucher, die moderne Brettspiele ausprobieren.

„'Mensch ärgere Dich nicht' bildet nicht das ab, was ich im Spiel sehe: Den Begegnungsort.“, sagt Organisator Tilmann Reiffen. IMAGO Bihlmayerfotografie

„Mensch ärgere Dich nicht“ suche ich allerdings vergeblich. Tilmann Reiffen, Organisator mit Spielleidenschaft, sagt warum: „Ich glaube, das wir ein Spiel wie 'Mensch ärgere dich nicht' so verwenden, wie wir den 'Struwwelpeter' verwenden. Nämlich als Medium, wo ich sage, 'da kannst du mal verlieren lernen'“. Das sei nicht das Ziel, sagt Reiffen.

Bei modernen Spielen geht es um Gemeinschaft

Es sei ein bisschen absurd, dass ausgerechnet dieses Spiel zu den beliebtesten in Deutschland gehöre. „Es bildet nicht das ab, was ich im Spiel sehe: Den Begegnungsort. Es ist ein Spiel, das bloßstellt, der zeigt: Du bist kognitiv nicht in der Lage, du hast nicht Glück gehabt.“

Wer hat nicht Erinnerungen an Tobsuchtsanfälle am Familientisch bei der Jagd der farbigen Püppchen? Bei den modernen Spielen geht es darum, das System gemeinsam zu erschließen. Und das Ziel ist es, möglichst nicht unter Gewinn und Verlust zu leiden.

Tilmann Reiffen spricht von einem Boom bei den Brettspielen. Die Befürchtung, dass Computerspiele die Brettspiele verdrängen, sei falsch. Der enorme Besucherandrang beim ersten Brettspielwochenende in Mainz gibt ihm offensichtlich recht.