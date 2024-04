Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute auf Tournee mit italienischem Kauderwelsch und schwäbischem Soul.

Francis of Delirium – First Touch

Das Leben auf Tour ist anstrengend, aber eben auch wunderschön. Das wird einmal mehr klar, wenn man das Video zum Song sieht, das die junge Band aus Luxemburg in Form eines Tourtagebuchs gebastelt hat – schön!

Klaus Johann Grobe – Try

Nach acht Jahren Pause haben sich die beiden Schweizer wieder in die Hütte zurückgezogen, in der sie schon ihr erstes Album geschrieben haben. Statt auf Deutsch, singen sie jetzt auf Englisch und werfen mit italienischen Wortfetzen, geblieben ist ihr süßlich-melancholischer Sound – „Io tu il loro“ ist unser Album der Woche.

BRTHR – Cool Water

Klingt eher nach Ohio River als nach Neckartal – der Sound von BRTHR aus Stuttgart um das Duo Joscha Brettschneider und Philipp Eisler. Stets zart und warm, irgendwo zwischen Country und Soul und hier sogar mit Bläser-Arrangement, da lässt es sich gut drin baden.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 22.3.2024 mit Bernd Lechler.

Musikliste:

You Lucky One

Villagers



The trumpets

Joe Bel

Album: Family tree



Bitte frag mich

Grand Hotel Schilling

Album: POLAR



First Touch

Francis of Delirium

Album: Lighthouse



Try

Klaus Johann Grobe

Album: Io tu il loro



When you leave

Klaus Johann Grobe

Album: Io tu il loro



My Desire Is Pure

Halo Maud

Album: Celebrate



Cool water

BRTHR

Album: Brother



Something in the room she moves

Julia Holter

Album: Something in the room she moves



Colour of the rain

Oisin Leech

Album: One Hill Further



Failing

Say Yes Dog

Album: Dräi