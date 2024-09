Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Naturbewusstsein, Völkerverständigung und -verspottung.

BRTHR – Bridges

Bridges

Warme Umarmung gefällig? Ihren freundlichen Retrosound reichern BRTHR ( = „Brother“) hier das erste Mal mit Bläsern an. Dass es den Stuttgartern ums Brückenbauen und Völkerverständigung geht, kann auch nie verkehrt sein.

Dominique Fils-Aimé – Feeling like a plant

Feeling Like A Plant

Vielleicht schärft ein Naturbewusstsein den Blick aufs Wesentliche. Soundmäßig reduziert sich Dominique Fils-Aimé jedenfalls auf Stimme und Percussion, während sie in ihren neuen Songs die Verflechtungen zwischen Mensch und Natur erkundet – unser Album der Woche.

Chilly Gonzalez – French Kiss

Chilly Gonzales - French Kiss (Official Video)

Der kanadische Piano-Star Chilly Gonzalez zieht die Franzosen durch den Kakao (aber auch die Deutschen bekommen einen Seitenhieb ab) und montiert in sein Fake-Video unter anderen Macron, Le Pen, Biolay und Montand. Dazu gibt´s Claire de Lune. Simpel, aber unterhaltsam.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 22.9.2023 mit Anno Wilhelm.

Musikliste:

Bringing back the feel

Árstíðir

CD: BLIK



Given the chance

Tolyqyn

CD: Given the chance



Chanson für Drehorgel

Dota

CD: Chanson für Drehorgel



Bridges

BRTHR

CD: Bridges



Give me a reason

Dominique Fils-Aimé

CD: Our roots run deep



Let me go

Dominique Fils-Aimé

CD: Our roots run deep



French kiss

Chilly Gonzales

CD: French kiss



Er nimmt den Hut

Pe Werner

CD: Hereinspaziert!



Ayes sachen

Bombino

CD: Sahel



Gespenster

Hotel Rimini

CD: Gespenster



Supergud

Fieh

CD: Supergud