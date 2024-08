Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Rosenkavalieren, Liebesbriefen und dem ganz normalen Gefühlschaos.

Moonriivr – Bachelor Nation

Die Dating-Show mit den Rosen hat es Gavin Gardiner so sehr angetan, dass er darüber einen Song schreiben musste. Wenn nur mehr Leute ihre guilty pleasure derart schön verarbeiten würden…

Bebel Gilberto – É Preciso Perdoar

João Gilberto gilt als Erfinder der Bossa Nova. Und auch seine Tochter ist nicht weniger populär: Ihr Album „Tanto Tempo“ ist bis heute die meistverkaufte brasilianische Platte. Jetzt schickt sie einen Liebesbrief an ihren verstorbenen Vater, wie sie sagt und interpretiert elf seiner Songs neu – unser Album der Woche.

Thee Marloes – Logika

Verträumter Soul aus Indonesien, der im Ohr bleibt, auch wenn wir den Text nicht verstehen. Laut Band geht es um Herz und Hirn, die allzu oft nicht einer Meinung sind – wir hören auf unser Bauchgefühl und sagen: Gerne mehr davon!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 25.08.2023 mit Vanessa Wohlrath.

