Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit bunter Musik, wilder Landschaft und Phönix aus der Asche.

Joanna Wallfisch: Praying Mantis

Joanna Wallfischs Tanz vor bunt flirrenden Kaleidoskop-Effekten trifft nicht ganz unseren Geschmack. Ihr neues Album „All in time“ aber umso mehr.

Tolyqyn: Bella Coola

Nach den Weiten Kanadas klingt dieser herrlich atmosphärische Song. Roland Satterwhite, Kopf des Trios Tolyqyn, verneigt sich damit vor der wilden Landschaft seiner Kindheit. Am besten Kopfhörer aufsetzen und die Augen schließen!

Laura Carbone: Horses

2018 verwüsteten die schlimmsten Brände in der Geschichte Kaliforniens unfassbar große 10.000 Quadratkilometer Wald. Ein paar Monate später fuhr die deutsch-italienische Musikerin Laura Carbone dort durch und staunte, mit wieviel Kraft die Natur sich schon wieder ein Stück weit er­holt hat. Das hat sie zu diesem Song inspiriert.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 18.8.2023 mit Bernd Lechler.

