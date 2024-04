Soll Liebe drin stecken – Ecken

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Drin stehen möchte man auf keinen Fall. Schon in der Schule nicht und später auch nicht im übertragenen Sinn. Und auch im Wohnraum wird die Ecke oft stiefmütterlich behandelt. Dabei sind Ecken durchaus spannende architektonische Elemente, die nicht nur Stabilität geben, sondern auch den privaten mit dem öffentlichen Raum verbinden. Besonders eindrucksvoll passiert das bei Erkern, Auskragungen oder Eckhäusern mit besonders schönen Fassaden oder spektakulär spitz zulaufenden Ecken.



Aber auch im Kleinen hat die Ecke viel zu bieten. In Esszimmern und Wohnküchen bildete die Eckbank lange Zeit das Zentrum der familiären Geselligkeit, in der Eckkneipe wurde sie gar zum Symbol für zwangloses Beisammensein.



All diese Ecken, die draußen und die drinnen, wollen wir in der SWR Kultur Matinee aus- und beleuchten. Außerdem nehmen wir auch besonders schöne Ecken in den Blick: mit der Zeitmaschine besuchen wir das "deutsche Eck", wir backen Nussecken mit Guildo Horn, beobachten Fußballer beim Ecken-Training und lauschen höchst motivierten Rednern im Speakers' Corner in London.



Und zu guter Letzt wird in der SWR Kultur Matinee natürlich auch um die Ecke gedacht. Wie das am besten funktioniert, erklärt uns dann der Rätselmacher Stefan Heine.



Gesprächspartner der Sendung sind der Architekt Georg Ebbing, der bekennende Nussecken-Liebhaber Guildo Horn und der Rätselmacher Stefan Heine.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Almut Ochsmann