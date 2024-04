Hübsch hässlich hier – Die etwas andere Ludwigshafen-Führung von Helmut van der Buchholz 

Vor einigen Jahren kürte das TV-Satiremagazin Extra 3 Ludwigshafen am Rhein zur hässlichsten Stadt Deutschlands. Was anderswo Empörung erregt hätte, nahmen die Stadtoberen gelassen und nutzten es zur Werbung. Seitdem kann man auf sogenannten Ugly Tours Bausünden und städtebauliche Verfehlungen erkunden, die es sicherlich nicht nur in Ludwigshafen gibt. Als Stadtführer ist Helmut van der Buchholz ist dabei geradezu die Idealbesetzung. Er lebt seit bald 60 Jahren in der Chemiemetropole und ist zudem Architekt. Als freischaffender Künstler und Kunstinitiator hat er Ludwigshafen außerdem über die Jahrzehnte viele kreative Impulse gegeben.

Zu Gast bei der Landesschau Rheinland Pfalz

Musiktitel

Prisencolinensinainciusol

Adriano Celentano

CD: Adriano Celentano - Super Best



The pawn shop band

Ketil Björnstad

CD: Between hotels and time



Psyché Rock

Pierre Henry

CD: Psychedelic Jazz



Just one more time

Phillip Fankhauser

CD: HEEBIE JEEBIES - THE EARLY SONGS OF JOHNNY COPELAND



Dizzy dizzy

Can

CD: Soon over Babaluma (Remastered edition)