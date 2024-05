Zuflucht im Singen – Peter Arestov leitet den deutsch-ukrainischen Chor Karlsruhe

Peter Arestov wird 1967 in Charkiw geboren, wo er Trompete und Dirigieren studiert.

1995 kommt er nach Deutschland und absolviert in Mannheim noch ein Schulmusik- und ein Gesangsstudium. Der gefragte Bassbariton ist u.a. Mitglied im Immortal Bach Ensemble und freier Mitarbeiter des SWR Vokalensembles Stuttgart.

Er lebt in Karlsruhe, wo er eigene Ensembles gründet. Außerdem unterrichtet er Deutsch an Vorbereitungsklassen einer Realschule. Seit 2022 leitet er mit dem Fächerchor den ersten deutsch-ukrainischen Chor hierzulande.

Unser Chor besteht aus über 40 musikbegeisterten Sängerinnen und Sängern. Hier begegnen sich Alteingesessene aus Karlsruhe, Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen aus der ganzen Welt.

Musikliste:

Don't lose your steam

Gregory Porter

Album: Take me to the alley



Pass me the jazz

The Real Group

Album: The real album



Shchedryk

Bel Canto Choir Vilnius



Abendlied. Für sechsstimmigen gemischten Chor a cappella, op. 69 Nr. 3

Voces8

Komponist: Josef Gabriel Rheinberger (1839 -1901)



Tuman

Ganna Gryniva

Album: Kupala