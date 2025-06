Mit 92 Jahren ist der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger noch voller Lebensfreude und genießt das Leben auf humorvolle Art in vollen Zügen. Im Dokumentarfilm „Typisch Emil“ erinnert er sich nochmal an besondere Lebensstationen. Im Gespräch spricht Steinberger über sein Leben und das Älterwerden.

Am 19. Juni kommt der Dokumentarfilm „Typisch Emil“ in die deutschen Kinos. Nachdem sich der Kinostart in der Schweiz im vergangenen Jahr als wahrer Erfolg erwiesen hat, tourt das Ehepaar Emil und Niccel Steinberger nun auch durch die deutsche Kinolandschaft. Bei einigen Vorführungen werden sie persönlich anwesend sein und freuen sich über einen Austausch mit dem Publikum.

Kinofilm „Typisch Emil“ - Wiedersehen mit schönsten Sketchen

Die Zuschauer erwartet im Film ein Wiedersehen mit Steinbergers schönsten Sketchen. Vor allem aber dürfen sie sich darüber freuen, Mäuschen im Leben der Steinbergers zu spielen, da es auch sehr persönliche Einblicke in ihr Leben geben wird.

Niccel und Emil Steinberger bei ihrer Hochzeit in New York Pressestelle © Gorps Film GmbH

Zwanzig Berufswechsel und pure Lebensfreude

Seit Jahren schreibt der 92-Jährige nun an seiner Autobiografie, doch er wollte auch noch einen Film auf die Leinwand bringen. Sein Leben mit rund zwanzig Berufswechseln schien geradezu prädestiniert dazu. Menschen könnten dadurch sehen, dass ein Leben trotz zahlreicher Wendungen erfüllt sein kann. Frei nach Hermann Hesse: Jedem Neuanfang wohnt auch ein Zauber inne.

Die Phase bis zum fertigen Film gestaltete sich allerdings nicht ganz leicht, da seine Frau, er und zwei junge Filmemacher am Drehbuch beteiligt waren. Erschwerend kamen noch die vielen Berufswechsel und Lebensstationen hinzu, deren Erzählung jedes Filmformat gesprengt hätte. Der Film bedeutete also auch Verzicht. Zu Viert musste man sich einigen, welche Situationen es auf die Leinwand schaffen.

Emil Steinberger im Zirkus Knie Pressestelle © Gorps Film GmbH

Jedem Neuanfang bei Emil Steinberger wohnte ein Zauber inne

Emil Steinberger empfand trotz der vielen Berufswechsel immer eine große Leichtigkeit in seinem Leben, auch wenn es ihm seine Eltern nicht immer leicht machten. Sie konnten mit seinen „Dummheiten“, wie sie es nannten, nichts anfangen.

Er sollte etwas „Gescheites“ lernen, und so stieg er als Postler ins Berufsleben ein. Nach neun Jahren Schalterdienst musste er sich allerdings geschlagen geben, da er einfach nicht für die Zahlen gemacht war. Damals mussten bei dem Beruf noch 3.000 Poststellen auswendig gemerkt werden.

Emil Steinberger bei seinem legendären Kinderwagen-Sketch Pressestelle © Gorps Film GmbH

Postbote, Grafiker, Clown, Kabarettist

Zur damaligen Zeit kaum zu glauben, dass jemand eine so sichere Beamtenstelle kündigt. Als Emil Steinberger dann seinen Eltern noch eröffnete, an die Kunstgewerbeschule zu gehen, um Grafiker zu werden, hing der Haussegen komplett schief:

„Was, Du willst zu diesen Leuten mit den langen Haaren und den Bärten? Die sehen dreckig aus, da gehörst Du wirklich nicht hin.“ Das war so ein hartes Urteil und trotzdem habe ich es gemacht. Heimlich.

Liebesgeschichte zu Niccel: von Roncalli bis New York

Durch den Film konnten Emil und Niccel nochmal ihre Liebesgeschichte an Originalplätzen, wie etwa in New York, Revue passieren lassen. Alles begann bei einer Vorstellung im Zirkus Roncalli, zu dem Steinberger einen ganz besonderen Bezug hat, weil er ihn sozusagen aus der Pleite rettete.

Niccel schrieb ihn an, da sie Clown werden wollte, und nach einer Clownschule suchte. Sie dachte, Emil könne ihr bestimmt weiterhelfen. Und so entwickelte sich eine zehnjährige Brieffreundschaft zwischen den beiden.

Emil Steinberger und Ehefrau Niccel gemeinsam in der Manege. Pressestelle © Gorps Film GmbH

Niccel und Emil: Zwei Seelenverwandte

Mit 30 Jahren besuchte sie Emil zum ersten Mal in New York mit ihrer Mutter. Ein Jahr später funkte es und sie zogen zusammen in seine Zwei-Zimmer-Wohnung in New York. Bis heute verbindet sie eine Liebesbeziehung voller Harmonie.

Wir haben uns gegenseitig bereichert mit Wissen, Können, Wünschen, Taten, Zeichnen, und Schreiben. Es war einfach ein kleines Paradies. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass so was möglich ist, eine solche Harmonie.

Emil Steinberger mit ganz jungen Fans Pressestelle © Gorps Film GmbH

Jahreszahlen machen 92-Jährigem keine Angst

Emil Steinberger hat noch Großes vor. Jahreszahlen machen ihn nicht verrückt. In seiner neuen Heimat Basel fühlt er sich pudelwohl.

„Jahreszahlen sind für mich absolut unbedeutend. Ich habe sogar mein Pensionsalter verpasst“ , so Steinberger im Gespräch. „Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich 65 bin und pensioniert werden könnte. Zahlen interessieren mich nicht. Es tut gut, dass man nicht immer an sowas denkt.“