Keine Parodie – Johannes Kram und seine schwule Operette

Als Kulturschaffender ist Johannes Kram ein wahres Multitalent. In der Rolle des Managers hat er Guildo Horn, wie er ein Trierer, bis zur Teilnahme beim Eurovision-Song-Contest begleitet. In seinem mit einem Grimme Online Award ausgezeichneten Podcast „Queerkram“ bespricht er Themen aus der LGBTIQ-Gemeinschaft. Auch als Librettist feiert er Erfolge: für die Songtexte zur „Operette für zwei schwule Tenöre“ (Musik von Florian Ludewig) erhielt er im Herbst 2022 den Deutschen Musical Theater Preis.



Dabei ist es ihm wichtig, dass dieses Werk keine Parodie ist, sondern die humoristische Darstellung von Schwulen kritisch hinterfragen soll.

Buchcover "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber ...: Die schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft" Querverlag Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber... Die schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft Autor: Johannes Kram Verlag: Querverlag ISBN: 978-3896562609

Musiktitel:

Over at the Frankenstein Place

Christopher Malcolm

CD: The Rocky Horror Picture Show



Ich steh total auf Jens Riewa

Felix Heller und Ricardo Frenzel Baudisch

CD: Operette für zwei schwule Tenöre

Manchmal wär ich gern ein Papagei

Felix Heller

CD: Operette für zwei schwule Tenöre



I don't know how to love him

Yvonne Elliman

CD: Cats & Co. - The Best of Andrew Lloyd Webber



Is he strange

John Grant

CD: Love is magic