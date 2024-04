per Mail teilen

Frauenfeindlichkeit, also gezielte Attacken wie Beleidigungen, Beschimpfungen und sogar Vergewaltigungs-Androhungen gegen Frauen, seien im Netz weit verbreitet, sagt Stefanie Zacharias bei SWR2. Die Organisation Hateaid versuche die Betroffenen beim Umgang mit der ganzen Bandbreite digitaler Angriffe zu beraten. Dieses Beratungsangebot sei jedoch durch die angekündigten Kürzungen der Ampelkoalition in Höhe von 600.000 Euro massiv gefährdet.

Im Netz wird die Gleichberechtigung in Frage gestellt

Bei den Ausbrüchen digitalen Hasses gegen Frauen im Netz gehe es nicht um die Kritik an der Sache, sondern um Körper, Aussehen und Kleidung der Betroffenen. „Wir wissen, dass es Ziel ist, Frauen aus dem Netz herauszudrängen, sodass sie sich nicht mehr trauen, dort ihre Meinung zu sagen“, sagt Zacharias. Gezielte Angriffe kämen dabei vor allem aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum.

Aktuell gebe es eindeutig einen Backlash gegen die gesellschaftliche Entwicklung der Gleichberechtigung. „Die Gleichberechtigung wird im digitalen Raum in Frage gestellt“, so Zacharias. Dabei werde der Frauenhass aus dem analogen in den digitalen Bereich übertragen und dort noch zugespitzt.

Betroffene sollen hasserfüllte Inhalte melden

Ganz wichtig sei es, dass die Betroffenen den Hass, den sie im Netz erleben müssen, nicht als Normalität hinnehmen. Stattdessen sollten sie die Inhalte melden und sich Unterstützung suchen, „damit sie den Hass nicht alleine abbekommen, sondern eine starke Community hinter sich haben.“

Hateaid versuche, den Opfern von digitalem Hass durch emotional stabilisierende Angebote und Kommunikationsberatung zur Seite zu stehen – und sie zudem für einen sorgfältigen Umgang mit ihren Daten im Netz zu sensibilisieren.

Beratungsangebot massiv gefährdet

Außerdem biete die Organisation Hilfe bei der Prozesskostenfinanzierung. Allerdings sei das gesamte Hateaid-Beratungsangebot durch die geplante Streichung der Ampelkoalition in Gefahr: Das sei fatal, so Zacharias, „weil es bedeutet, dass wir diverse Stellen in der Beratung streichen müssen“.

Am 20. Juli findet im Landesmuseum Mainz eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „Feindbild Frau“ statt, an dem auch Stefanie Zacharias beteiligt ist.