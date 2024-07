Friedemann Schrenk, Paläoanthropologe

Friedemann Schrenk ist Deutschlands bekanntester Paläoanthropologe. Der Leiter des Senckenberg Museums forscht seit mehr als drei Jahrzehnten zur Entwicklungsgeschichte unserer Vorfahren. Dafür reist Schrenk regelmäßig in Länder wie Malawi, Tansania, Iran oder Georgien. Zurück in Frankfurt erzählt er einem breiten Publikum von den Ergebnissen seiner Arbeit auf Vorträgen und in populärwissenschaftlichen Büchern wie "Adams Eltern" oder "Die Neandertaler". Darüber hinaus initiiert und fördert Schrenk Kultur- und Bildungsprojekte in Deutschland und in Afrika. Für seine Arbeit ist er vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz.