Nicht zu fassen – das Einhorn

Sie sind wunderschön, edelmütig, stark, wild und unbezähmbar, fangen kann sie, wenn überhaupt, nur eine reine Jungfrau. Das sind die Vorstellungen, die schon unsere Vorfahren in der Antike von Einhörnern hatten. Und gleich von Beginn an, sponnen sich auch unzählige Mythen und Legenden um dieses Tier, das unter allen Fabelwesen die wohl steilste und langlebigste Karriere hingelegt hat.



Die Existenz von Einhörnern war lange Zeit so unbestritten, wie das Amen in der Kirche. Als Existenz-Belege galten dabei lange die unzähligen Geschichten über Einhörner, und die gedrechselten Hörner, die Seefahrer von ihren Reisen mitbrachten. Heute wissen wir: die Hörner waren eigentlich die Zähne des Narwals, die zahllosen Geschichten waren entweder Erfindungen oder Übersetzungsfehler. Unserer Begeisterung für dieses Fabelwesen hat das aber keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: in den letzten Jahren erleben wir einen wahren Einhorn-Hype.Einhörner bevölkern, kuschelweich und regenbogenbunt, unzählige Kinderzimmer, es gibt sie als aufblasbare Schwimmhilfe und zum Anziehen als Kostüm und auch sonst lässt sich mit ihnen so gut wie alles verkaufen, von der Schokolade bis zum veganen Kondom.



Aber was macht Einhörner bis heute so faszinierend? In der SWR Kultur Matinee begeben wir uns auf Spurensuche nach einem Wesen, das als gefürchtetes Untier mit gespaltenen Hufen und wildem Bart begann, in der Bibel der Jungfrau Maria zugeschrieben wurde, dessen Abbild in Teppiche gewebt wurde, dessen Horn als Wundermittel gegen sämtliche Krankheiten galt und das heute der Inbegriff von glitzernder Eleganz und gleichzeitig absolutem Super-Kitsch ist.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Prof. Julia Weitbrecht, der Hörspielautor und "Vater" des Pummeleinhorns, Tommy Krappweis, und der Zoologe und Leiter der Abteilung Biodiversität der Tiere am Naturkundemuseum Hamburg, Prof. Matthias Glaubrecht.



