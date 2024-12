Nicht nur Eintopf – Linsen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Im am 10. Februar ist der internationale Tag der Hülsenfrüchte, und mit ihm werden auch die Linsen gefeiert. Eine zunächst unscheinbare, recht schmucklose Hülsenfrucht, die sich bei näherer Betrachtung aber als absolutes Superfood entpuppt.



Sie sind wertvolle Ballaststoff- und Proteinlieferanten und kommen längst nicht mehr nur als braune Pampe in Eintopf oder Suppen daher – sondern als Dals, in bunten Salaten oder hippen Bowls. Und auch die verschiedenen Linsensorten sind so vielfältig wie noch nie. Besonders eine Sorte, die zwischenzeitlich sogar als ausgestorben galt, betrachten wir in dieser SWR2 Linsen-Matinee genauer: die Alb-Leisa, die Ur-Linse von der schwäbischen Alb.



Außerdem versuchen wir herauszufinden, wie der Ort Linsengericht zu seinem Namen kam und was es mit dem sprichwörtlichen Linsengericht in der Bibel auf sich hat. Und auch der speziellen Form der Linse wollen wir uns im Verlauf der Sendung widmen. Ohne Linsen ginge nämlich auch in der Optik nichts – es gäbe weder Brillen noch Kontaktlinsen – und auch im Film sähe es ohne Linsen düster aus.

Und zu guter Letzt blicken wir noch durch die Linse: als Homo Fotografikus.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die Kulturwirtin, Hülsenfruchtexpertin und Bloggerin Cecilia Antoni, der Leiter der Fakultät Theologie/Altes Testament der Universität Heidelberg, Prof. Jan Gertz und der Augenarzt Dr. Hans-Walter Roth.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Moritz Chelius

Matinee Rätsel: Ihre Lösung durchgeben Jeden Sonntag können Sie von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr unter dieser Telefonnummer die Lösung des Matinee-Rätsels durchgeben:

Telefon: 07221 / 2000 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Matinee@swrkultur.de