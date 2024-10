Nachhaltigkeit

Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim, über die Songwriterin, Sängerin und klassisch ausgebildete Pianistin Alicia Keys und ihren sensationellen Erfolgstitel "If I Ain’t Got You".



Alicia Keys, in New York geboren und aufgewachsen, fing bereits mit 12 Jahren an, Songs zu schreiben, ihr wurden bis zum heutigen Tag insgesamt 15 Grammy Awards verliehen. Sie engagiert sich sehr stark im sozialen Bereich als Gründerin von "Keep A Child Alive", einer Organisation, die die Folgen von HIV-Infektionen bekämpft.