Lady Wray, Jan Verstraeten, Basia Bulat

Hier stellen wir aktuelle internationale Alben und Singles aus den Genres Pop und Jazz vor. Darin enthalten ist das Album der Woche: Tocotronic - Nie wieder Krieg, vorgestellt von Vanessa Wohlrath

„Nie wieder Krieg“ von Tocotronic: Passender Soundtrack für Zeiten der Isolation

Musiktitel

Yo wè

Dowdelin

Album: Lanmou Lanmou



Goodbye world

Jan Verstraeten

Album: Goodbye world



akureyri

Arny Margret

Album: akureyri



Fables (The garden version)

Basia Bulat

Album: Fables (The garden version)



Ein Monster kam am Morgen

Tocotronic

Album: Nie wieder Krieg



Ich tauche auf

Tocotronic feat. Soap & Skin

Album: Ich tauche auf



Joy & pain

Lady Wray

Album: Piece of me



Never want to be kissed

North Mississippi Allstars feat. William Bell

Album: Never want to be kissed



Morning in the jungle

Black Flower feat. Meskerem Mees

Album: Morning in the jungle



Nalingi mobali te

Juanita Euka

Album: Nalingi mobali te