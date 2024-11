Musik gemeinsam erfinden – Eva Stöckler zeigt Erwachsenen Wege zum Musizieren

Tägliches Musizieren auf Gitarre, E-Gitarre oder E-Bass gehört im Leben von Eva Maria Stöckler seit der Jugend dazu. Trotz dieser Leidenschaft schlägt sie nicht den Weg einer Berufsmusikerin ein: zu wenig frei, zu festgelegt auf die Wiedergabe bestehender Repertoires erscheint ihr das Studium eines Instruments.

Stattdessen studiert sie Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Komposition und leitet inzwischen an der Universität Krems das Zentrum für Angewandte Musikforschung.

Besonders liegt ihr dabei am Herzen zu zeigen, wie Erwachsene unterschiedlichster musikalischer Vorbildung zum gemeinsamen Musizieren finden können und wie dieser Schritt nicht nur das Individuum, sondern auch die Gemeinschaft bereichern und inspirieren kann.

Musik gemeinsam erfinden - Musikalische Erwachsenenbildung in Jazz und Popularmusik Pressestelle transcript Musik gemeinsam erfinden: Musikalische Erwachsenenbildung in Jazz und Popularmusik Verlag: transcript ISBN: 3837664874

