Am Anfang stand ein Plagiat. Und auch sonst ist „Monopoly“ ein Spiel von eher zweifelhafter Moral. Dabei hatte seine Erfinderin etwas ganz anderes im Sinn.

Mit einem Plagiat – so beginnt die Geschichte dieses Welterfolgs. Aus dem Nichts kommt die Idee jedenfalls nicht, die Charles Darrow reich macht. Wir schreiben die 1930er-Jahre, in den USA wütet die große Depression. Und Darrow ist arbeitslos.

Andernfalls hätte der Heizungsbauer aus Philadelphia wahrscheinlich auch nicht die Muße gehabt, dieses Spiel zu entwickeln: das „Atlantic City Game“, ein Brettspiel, bei dem die Spielerinnen und Spieler versuchen, einander mit Immobilienspekulationen in den Ruin zu treiben.

Das wird teuer: Wen der Würfel auf die Schlossallee schickt, der kann mit hohen Abgaben rechnen. Insbesondere wenn auch noch ein Hotel auf besagter Straße steht. IMAGO IMAGO / ecomedia/robert fishman

Wer hat „Monopoly“ erfunden?

Der Haken an der Geschichte: Von Erfindung kann man hier eher nicht sprechen. Vermutlich kursierten selbstgebastelte Varianten dieses Spiels schon jahrelang in der Gegend. Nachzulesen ist das etwa in der „Monopoly“-Monografie des Kunsthistorikers Andreas Tönnesmann (1953 - 2014).

Tönnesmann ist es auch, der den wahren Ursprung des Brettspiels enthüllt. Beziehungsweise seine wahre Erfinderin: Elizabeth Magie, eine Stenotypistin aus Chicago.

Monopolismus-Kritik auf dem Spielbrett

Schon um die Jahrhundertwende dachte sich Magie, beseelt von pädagogischer Inbrunst, ihr „Landlord’s Game“ (deutsch: Vermieterspiel) aus. „Educational by its nature“ sei ihr Spiel, von Natur aus lehrreich, schreibt sie in ihren Patentanträgen. Magie will auf die Gefahr aufmerksam machen, die von Grundbesitzmonopolen ausgeht.

Sowohl die Gestaltung des Spielbretts als auch die Regeln erinnern ganz erstaunlich an das, was Darrow im Jahr 1935 dem Spielzeughersteller Parker Brothers anbietet. Und auch dort scheint man gerochen zu haben, dass dieser Deal nicht ganz koscher ist.

Immerhin besuchte man die damals schon knapp siebzigjähre Magie extra in Chicago, um ihr noch rasch die Rechte an ihrem „Landlord’s Game“ abzukaufen. 500 Dollar für ein Spiel, das sich bis heute über 300 Millionen Mal verkaufen wird. Sicher ist sicher.

Nur vermeintlich der Erfinder von „Monopoly“: Charles Darrow (1889 - 1967). dpa Bildfunk Picture Alliance

„Monopoly“ hat nicht den besten Ruf

Aber was soll's, Tricksen gehört schließlich dazu beim Spielen. Und dass die Geschichte von „Monopoly“ mit einem Plagiat beginnt, passt irgendwie ins Bild. Der Leumund dieses Spiels ist ohnehin nicht der beste.

Ganz im Widerspruch zur Intention seiner Erfinderin gilt es heute als amoralischste aller Ausgeburten des Erzkapitalismus schlechthin. Ein Brettspiel gewordener Apell an unsere niedersten Instinkte, an Gier und Konkurrenz.

Kein Wunder, dass „Monopoly“ in der DDR verboten war. Nicht mal eingeführt werden durfte es. Und auch in den Kommunen und K-Gruppen Westdeutschlands war das Spiel verpönt. Nur leider fehlten die Alternativen.

Ab 1980 konnten sich Jungkommunistinnen und -kommunisten immerhin mit „Klassenkampf“ vergnügen , einem Spiel des New Yorker Politologen Bertell Ollman.

Spielziel ist es, mit möglichst vielen Häusern und Hotels ein Immobilien-Marktmonopol aufzubauen. Der DDR war dieser Ansatz zu antisozialistisch. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Klassenkampf ist auch keine Alternative

Der Haken an dieser Gamification des dialektischen Materialismus: Sie war ur-fad. Nichts anders als „erbarmungsloses historisches Nachsitzen“ sei dieses Spiel, schreibt Tönnesmann.

„Die Stationen, die der Klassenkämpfer auf dem Weg zur Revolution hinter sich bringen muss, sind so langwierig und ermüdend, dass man öfters versucht sein dürfte, von der Notbremse Gebrauch zu machen, die das Spiel barmherzigerweise zur Verfügung stellt.“ Die Notbremse ist übrigens der Atomkrieg. Als Option steht er allerdings nur Kapitalisten zur Verfügung – klar.

Auch nach 90 Jahren Welterfolg: Seit 2001 ist Monopoly offiziell auch in der Volksrepublik China erhältlich. IMAGO IMAGO / CFOTO

Der größte Erfolg von „Klassenkampf“ ist von heute aus betrachtet wahrscheinlich, dass das Spiel es schafft, in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen zu werden. Jedenfalls in Bayern, wo man ihm zutraut „Kinder und Jugendliche sozialethisch zu verwirren“. Verkauft wird es schon lange nicht mehr. Wer möchte, findet ein Exemplar gebraucht im Internet.

Immerhin: Heimelig ist „Monopoly“

Der Erfolg von „Monopoly“ ist dagegen ungebrochen. 2001 kommt sogar eine chinesische Version auf den Markt. Spätestens seitdem muss man von einem Welterfolg sprechen. Dabei dürfte es hilfreich gewesen sein, dass sich das Spiel so leicht auf unterschiedliche Länder skalieren lässt.

Mittlerweile hat so gut wie jede Stadt ihre eigene Monopoly-Version. dpa Bildfunk Picture Alliance

Was in den USA die Connecticut Avenue ist, ist in den Deutschland die Schlossallee. Wer will, der kriegt es auch noch regionaler. Und nicht nur aus Berlin, München oder Köln. Inzwischen kann man sich sogar sein eigenes „Stadt-Monopoly“ erstellen lassen. Auch der Kapitalismus ist am heimeligsten, wenn er vor der eigenen Haustür stattfindet.

Ein dialektischer Vorschlag zur Güte

Die Frage, wie es denn nun um die moralischen Qualitäten dieses Spiels bestellt ist, wer nun Recht hatte, die Erfinderin oder die „Monopoly“-Kritiker, muss man am Ende wahrscheinlich offen- oder den Rezipienten überlassen.

Die „Zeit“ hat kürzlich sehr hellsichtig auf eine diesem Spiel eigentümliche Dialektik hingewiesen, die vor allem mit der Endlosigkeit zu tun hat, in die der gewöhnliche „Monopoly“-Abend auszuarten pflegt.

„Monopoly“ sei ein Spiel, liest man da , „das so lange die niedrigsten Instinkte im Menschen weckt und bedient, bis dieser Mensch anfängt, sich zu langweilen, und im Gegenüber endlich den Konkurrenten übersieht, um den Leidensgenossen zu entdecken.“

Die schiere Dauer macht in diesem Spiel alle gleich. In diesem Sinn ist „Monopoly“ der bessere „Klassenkampf“.