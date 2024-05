Schillerndes Fantasiewesen - Drag-Queen Jonas Müller alias Macy M. Meyers

Es bedarf eines ziemlichen Aufwands, bis Jonas Müller sich in sein Alter Ego verwandelt hat: die Drag Queen Macy M. Meyers.

Mit Make-Up, aufgepolstertem Oberkörper und farbenfrohen Kleidern. Jonas alias Macy gehört zur gar nicht so kleinen Drag-Szene in Mannheim. Und er ist einer der Protagonisten und Protagonistinnen der SWR-Doku „Drags of Monnem.“

SWR 2023

ARD Mediathek: Drags of Monnem

Musiktitel

100 % pure love

Crystal Waters

Ist in Deutschland nicht erschienen



(Ich will so sein wie) Nina Hagen

Isolation Berlin

CD: (Ich will so sein wie) Nina Hagen



No sleep

Jodie Harsh

CD: Weitere Warner Releases KW 23 - 2021



You're sensational

Harry Connick jr.

CD: True love: A celebration of Cole Porter



Simé love

Dowdelin

CD: Lanmou Lanmou