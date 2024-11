Mittler zwischen den Kulturen – Ibrahim Sarialtin aus Freiburg

Ibrahim Sarialtin engagiert sich auf vielfältige Weise für ein kulturelles Miteinander.

Unter anderem ist er Sänger und Saz-Spieler einer deutsch-türkischen Musiktheatergruppe und koordiniert die türkischen Kulturvereine und Moscheegemeinden seiner Heimatstadt Freiburg. 2009 wurde er dort der erste türkischstämmige und muslimische Stadtrat. Seine Freizeit verbringt Sarialtin gerne in seinem Kleingarten – typisch deutsch eben. Den neuen Rechtsruck in Deutschland und Europa sieht er mit großer Sorge.

Ein Gespräch über Heimat, Engagement und gegenseitigen Respekt.

(SWR 2019)

