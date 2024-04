Gesang und Klang für den intimen Moment – Nani Heart, Luzerner Heilpädagogin und Spiritual-Songwriterin

Nani Heart, alias Susanne Laura Kaufmann, Heilpädagogin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Luzern hat in ihrer dritten CD Safe Place Beruf und musikalische Leidenschaft verbunden. Nach Klavier und Gesangsunterricht drückte sie sich in ihren Liedern aus, lernte Mantren kennen und begann anfangs vor und für Freundeskreise zu singen, sich selbst ausdrückend, leise und berührend. Nani Heart lässt ihre Kinder emotional zu sich selbst kommen und führt auch ihr Publikum nach innen, in die Stille. Seit Ende 2017 mit Konzertauftritten in der Schweiz.

CD-Vorstellung:

Nani Heart, Safe Place, erscheint im Oktober, erstvorgestellt in SWR2 Tandem. Musik nicht nur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und für die Arbeit der Heil- und Förderpädagogik, auch in diesem Aspekt wissenschaftlich reflektiert durch ihre in diesem Jahr abgeschlossene Magisterarbeit. Zugleich ein Safe Place für intime Momente mit sich selbst. Pressestelle Nani Heart

Nani Heart, I AM, 2018 in Kriens vorgestellt, in der Location Südpol. Auf ihrem Weg mit der Musik tritt Nani Heart nun heraus in die Welt und zeigt sich mit Spiritual Songwriting und eigenen Kreationen. Programmatisch der Titel zugleich Titelsong. Pressestelle Nani Heart

Nani Heart Relaise, 2016 in Ruswil vorgestellt. Mantren, die sie vorfand und faszinierten, neu interpretiert mit Stimme und Instrumentation. Die CD wurde gewünscht und gefördert von Freundeskreisen und Menschen, die ihre Musik mit nach Hause nehmen wollten. „Singen ist für mich eine Art Meditation und Medizin.“ Das war auch das Echo der ersten Publica. Pressestelle Nani Heart

Musiktitel:

I AM

Nani Heart

CD: I AM



Soham

Nani Heart

CD: Safe Place



Om Tare Tuttare

Nani Heart

CD: Safe Place



Blessed We Are

Nani Heart

CD: Release



Tango

Rodrigo Amarante

CD: Drama



Solo una parola(Nur ein Wort)

Francesco Wilking feat. Malika Ayane Crucchi Gang

CD: Solo una parola