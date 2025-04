Mit offenen Augen reisen: Wann ist Tourismus Kultur?

Mit dem Wohnwagen nach Italien, mit dem Flieger an den Strand in Spanien oder auf Safari nach Südafrika – Tourismus hat viele Gesichter. Wo beginnt dabei Kulturtourismus und wie wird sich der Reisemarkt in der Zukunft entwickeln? Professorin Yvonne Pröbstle vom Ludwigsburger Institut für Kulturmanagement im Gespräch.

Gerade bei der Urlaubsplanung im Winter, müssen Verbraucher*innen (gerade auch diejenigen mit Familien) die Interessen aller Mitreisenden unter einen Hut bringen. Und wenn die Mehrheit kein Museum, keine Ruine und kein Konzert besuchen will, sondern hauptsächlich den Sandstrand und vielleicht noch die dazugehörigen Bars – dann stellt sich die Frage: Ist das kulturell überhaupt ansatzweise wertvoll?

„Überspitzt könnte man sagen: Ja, jede Form des Reisens bedeutet Begegnungen mit Kultur. Und also ist das dann auch Kulturtourismus“, erklärt Professorin Yvonne Pröbstle vom Institut für Kulturmanagement in Ludwigsburg im Gespräch mit SWR Kultur. Also ein Eintauchen in die Lebenswelt von Menschen aus einem andere Kulturkreis.

Städtereisen sind nicht mehr allein als kulturelle Hotspots

Natürlich ziehe es das ernsthaft kulturell interessierte Klientel meistens in die Großstädte, so Pröbstle, eben dorthin wo es wichtige Museen, Theater und andere Sehenswürdigkeiten gibt. Doch auch außerhalb der Städte werden Kulturinteressierte fündig: „Es ist längst nicht mehr so, dass der Kulturtourismus ein exklusives Spielfeld des Städtetourismus ist“, sagt die Expertin.

Gerade ländliche Regionen gewinnen laut Pröbstle immer mehr an Bedeutung: „Eine kulturelle Landlust macht sich bemerkbar, da viele Reisende die vermeintliche Authentizität suchen.“ Auf dem Land ist der Massentourismus im besten Fall noch nicht angekommen. Ein intimerer Einblick in eine Alltagskultur scheint möglich.

Brechend voll: Die Piazza di Spagna gehört zu den großen Sightseeing-Hotspots in Rom. In Italiens Hauptstadt kämpfen Anwohner*innen gegen die immer stärker grassierende Umwandlungen von Wohnraum in Ferienzimmer. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen

Lieber meiden: Trendorte aus Film und Serien

Diese Entwicklung, so warnt Pröbstle, berge jedoch auch Risiken. So werde besonders schöne Geheimtipps via Social Media über Nacht weltberühmt und in der Folge bis zu Unkenntlichkeit überrannt. „Der Tourismus zerstört das, was er findet“, zitiert sie Hans Magnus Enzensberger und weist auf die Herausforderungen durch Overtourism hin.

So verlangt Venedig jetzt erstmals Eintritt und auch das kleine kroatische Dubrovnik ächzt unter den Massen, die am „Game of Thrones“-Schauplatz jedes Jahr eintreffen.

Auch für Rom wird das Jahr 2025 ein besonders volles: Im sogenannten „Heiligen Jahr“ rechnet die Stadt mit 45 Millionen zusätzlichen Besucherinnen und Besuchern.

Der neue Reisebegleiter wird künstlich intelligent sein

Besonders spannend findet Pröbstle den wachsenden Einfluss der Begegnung mit Menschen vor Ort. „Es geht nicht nur um Kunstwerke, sondern um den Kontakt zu denen, die Kultur leben und vermitteln“, sagt sie.

Gleichzeitig sieht sie in der zunehmenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz eine Paradoxie: „KI kann zwar Vorschläge machen, aber echte Resonanz und Menschlichkeit ersetzen, das kann sie nicht.“

Für die Zukunft sieht Pröbstle daher eine interessante Doppelentwicklung. Einerseits wachse der Wunsch nach authentischen Erlebnissen, andererseits nehme die digitale Unterstützung immer mehr Raum ein. „Die Herausforderung wird sein, diese beiden Welten sinnvoll zu verbinden“, schließt sie.