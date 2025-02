Mit allen Wassern gewaschen – der Kapitän

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Er ist der Boss an Bord, klar. Aber Kapitäne sind noch viel mehr. Sie sind Personalmanager, der Oberverantwortliche für nahezu alles an Bord eines Schiffs, Seelsorger, Entertainer, Projektionsfläche - und Sehnsuchtsfigur. Kapitän ist eben nicht nur ein Beruf. Wenn wir an ihn denken, dann denken wir an die große, weite Welt, an Abenteuer, Gefahren, aber eben auch an Glamour. Nicht umsonst gibt es unzählige Kapitänsgeschichten: heldenhafte, aber auch ambivalente von getriebenen, verfluchten Kapitänen, wie Captain Ahab oder Jack Sparrow.



In dieser SWR Kultur Matinee schauen wir uns diese Kapitäns-Charaktere genauer an. Wir unterhalten uns mit einem Kreuzfahrtschiff-Kapitän über Aufgaben und Besonderheiten seines Berufs, wir begleiten Kapitäns-Anwärter auf ihrem Weg zum Patent, wir gleichen ab, was Kapitäne zur See und Kapitäne auf Fußballfeldern gemeinsam haben, warum ausgerechnet der Kapitän (fast) zu einer Art Flagschiff der Automobilflotte von Opel (und zumindest zum sprichwörtlichen Sehnsuchtsobjekt) wurde, und wir berechnen, mit der sogenannten "Kapitäns-Aufgabe", wie alt der Kapitän eigentlich ist. Oder auch nicht - das wird sich zeigen.



In jedem Fall aber, sind wir mit allen Wassern gewaschen, in dieser SWR Kultur Matinee.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Leonie Klein