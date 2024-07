Seit zwei Wochen ist raus: Fabian Wolff ist nicht jüdisch. Zu diesem Geständnis rang sich der Journalist in einem endlos langen Text bei ZEIT ONLINE durch. Es gibt viele Fragen, die man an diesen Fall stellen kann. Mirna Funk stellt in der FAZ ganz private – bemüht sich in ihrer Beantwortung aber leider nicht besonders um Recherche.