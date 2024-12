Mikrojob – erklärt von Annette Klosa-Kückelhaus

Sowohl in Süddeutschland als auch in der Nordschweiz gehören Springerle zum Advent, wie das Christkind zu Weihnachten. Das traditionsreiche Gebäck mit seinen Bildmotiven ist von der Rezeptur her denkbar einfach: Mehl, Puderzucker, Eier, etwas Stärke, Anis und fertig. Die Herausforderung besteht viel eher darin, sie so zu backen, dass die filigranen Motive nicht zerstört werden und sie im Ofen aufgehen. Daher werden sie im Volksmund eben auch Springerle genannt. Was beim „Springen“ physikalisch vor sich geht, erklärt der Genussforscher Thomas Vilgis.