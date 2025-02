Mehr als eine Fremde: Das erste Mal wählen in meiner Heimat Deutschland

Nach 15 Jahren in Deutschland darf ich endlich wählen. Warum das für mich mehr ist als nur ein Recht – und was es für Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte bedeutet.

Deutsch sein als Teil von mir

15 Jahre. So lange lebe ich in Deutschland. Fast die Hälfte meines Lebens. Seit etwas mehr als zwei Jahren bin ich deutsche Staatsbürgerin. „Jede Stimme zählt“, sagt man – und ja, bei dieser Bundestagswahl zählt auch meine Stimme.

Wenn Menschen mir sagen, ich sei „so deutsch“, verstehe ich es als Kompliment – mit all den Vor- und Nachteilen, die dieser Satz mit sich bringt. Und ich freue mich darüber, nicht weil „deutsch zu sein“ besser ist als etwas anderes, sondern weil es ein Teil von mir ist.

Wir sind Teil dieser Gesellschaft

Die deutsche Kultur, die Gepflogenheiten, das Essen, die Art zu diskutieren, die Art, Politik zu machen, all das hat mich geprägt und dazu beigetragen, die Person zu werden, die ich heute bin. Denn ich bin in Italien geboren und aufgewachsen, aber in Deutschland bin ich „erwachsen“ geworden.

Und bei der ganzen Debatte um Migration, Remigration und dem Mangel an Arbeitskräften vergisst die Politik etwas Wichtiges: Ich lebe in Deutschland: mit allem, was dazugehört. Wir, die nicht gebürtigen Deutschen, sind Teil dieser Gesellschaft. Rund sieben Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte wählen in diesem Land.

Deutschland als Heimat

Wir leisten etwas für diese Gesellschaft, wir lachen in diesem Land, wir weinen, wir haben Freude, wir verlieben uns. Wir sind nicht nur Arbeiterinnen und Arbeiter, nicht nur „gute“ oder „schlechte“ Deutsche. Es geht um unser Leben.

Wir, die „Fremden“ in unserem eigenen Land: Einwanderer, Asylsuchende, Gastarbeiterkinder. Wir alle prägen Deutschland und tragen dazu bei, dieses Land zu gestalten und seine demokratischen Werte zu schützen.

Deshalb ist es mir so wichtig, endlich hier wählen zu dürfen. Ich will mitentscheiden, in welcher Art von Land ich lebe, denn es ist auch mein Land – der Ort, den ich Heimat nennen darf.