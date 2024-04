Mal Comedy, mal Coaching, mal Bildungsarbeit – Die Bühnenkünstlerin Christiane Maschajechi

Ihr neuestes Bühnenprogramm probt sie gerade und im April wird Premiere gefeiert. Titel: "Glämmer dich selbst". Ihr Thema: Feiere dich selbst! Jeder Tag ohne Zettel am Zeh, ist ein guter Tag, sagt sie.

Christiane Maschajechi liebt es lustig zu sein auf der Bühne, genauso wie Führungskräften einen Schnellkurs im überzeugenden Präsentieren zu geben. Seit Corona kümmert sich die gebürtige Nürtingerin vermehrt um die Führungskräfte der Zukunft, um Jugendliche, die in der Pandemie den Kompass verloren haben.

Unter dem Motto "Stark ohne Muckis" spricht sie mit ihnen über Zukunftsängste und verhilft ihnen zu neuen, stärkenden Erfahrungen. Zum Beispiel auf der Bühne. Eine Frau mit besonders viel Energie und vielen Talenten.

Musikliste:

Wie lang

Ami Warning

Album: Wie lang



Dove sei stato?

Schmidbauer Pollina Kälberer

Album: Süden



Wenn alle das täten

Georg Kreisler



Pretty fly (for a white guy)

The Offspring

Album: Best of The Offspring



Natural order

Tara Nome Doyle

Album: Alchemy