Leben auf dem Wasser – Großstadtflucht und Inselträume

Eine kleine Insel bei Berlin. Wer hierher kommt, ist auf der Suche - oder will der Großstadt entkommen. Aber nicht nur auf der Insel, überall am Fluss bauen und basteln Menschen an ihrer kleinen, persönlichen Lebensutopie.



Am Steg gegenüber richtet eine junge Frau ihr Hausboot her, daneben liegt ein Floß, auf dem eine Stewardess ihre freien Wochen verbringt. Jenseits von Business Class und Check-in-Schalter. In der Werft flussabwärts baut ein alter Seebär an seinem Segelschiff. All diese verschiedenen Lebensgeschichten und -konzepte werden durch eines verbunden: den Fluss. (SWR 2017)

