Kunst für den Container? – Das Dilemma mit den Künstlernachlässen

In Kellern und Lagerräumen stapeln sich Kunstwerke. Sie verschwinden in der Versenkung, selbst wenn sie einst bewundert und hochgehandelt wurden. Denn auch Kunst unterliegt der Mode.



Wie gehen Kunstschaffende damit um, wenn ihr Lebenswerk zu verkommen droht? Was erleben Nachkommen und Erben, wenn die Werke keiner mehr kaufen will, wenn Museen und Galerien abwinken, weil ihre Depots selbst rappelvoll sind und das Geld für Ankäufe fehlt? Herausforderungen am Ende eines produktiven Künstlerlebens.

Manuskript zur Sendung