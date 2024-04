Kulturstaatsministerin Roth: Kulturbranche braucht Verhaltenskodex gegen Machtmissbrauch

per Mail teilen

Claudia Roth (r.), Staatsministerin für Kultur und Medien, und Ferda Ataman, unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung beim Pressegespräch zu fünf Jahren Vertrauensstelle Themis. picture-alliance / Reportdienste Foto: Kay Nietfeld

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will die Kulturbranche mehrere Jahre nach Aufkommen der #MeToo-Bewegung stärker in die Pflicht nehmen. „Die Kultur- und Medienbranche ist aufgrund ihrer Struktur offenkundig anfällig für Machtmissbrauch, für sexualisierte Übergriffe und auch für den Verstoß gegen Arbeitsschutzregeln“, sagte die Grünen-Politikerin am 2. Mai bei einem Pressegespräch.

Roth: Zeiten patriarchalischer Macker sollten wirklich vorbei sein

„Und ich sage ganz deutlich: Auch künstlerische Genies - oder angeblich künstlerische Genies - stehen nicht über Recht und Gesetz“, so Roth in Berlin. „Die Zeiten patriarchalischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein. Auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben.“

„Code of Conduct“ als verbindliche Selbstverpflichtung der Kulturbranche

Die Kulturbranche soll sich unter Federführung des Kulturrats nun einen Verhaltenskodex („Code of Conduct“) geben. In einem ersten Schritt gehe es um eine verbindliche Selbstverpflichtung der Branche, sagte Roth. „Sollte das nicht ausreichen und eine entsprechende durchgreifende Wirkung zeigen, werden wir den nächsten Schritt gehen und das für alle unsere Förderungen verbindlich machen.“

2000 Beratungen bei der Vertrauensstelle gegen Sexuelle Belästigung und Gewalt

Anlass des Pressegesprächs war das fünfjährige Bestehen der Vertrauensstelle „Themis“ gegen Sexuelle Belästigung und Gewalt in der Kultur- und Medienbranche. Die Einrichtung der Stelle war eine Folge der #metoo-Bewegung. Laut Vorstand wurden seit 2018 rund 850 Erstberatungen und insgesamt etwa 2000 Beratungsgespräche geführt.